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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.06.2020 15:38
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
22/06/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah Büyükdere cad Nurol Plaza n255 Kat:15 Ic Kapı 1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Olagan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YK seçimi
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/06/2020
Açıklamalar

Nurolbank 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852884


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 460.953 % 10,00  
AYEN 4,85 257.432.759 % 9,98  
ORGE 6,34 101.431.703 % 9,88  
ISBIR 1.124,80 615.480 % 9,74  
GEREL 5,20 27.788.429 % 9,47  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4868 8,5293 % 0,02  
Frank 7,1889 7,2322 % -0,15  
Riyal 1,8219 1,8310 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 3,36  
Altın Gr. 389 389 0,47  
Cumhuriyet 2.518 2.538 2,10  
Tam 2.592 2.604 4,10  
Yarım 1.259 1.274 2,00  
Çeyrek 630 638 1,00  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 0,22  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,04  
B. Petrol 39,70 39,70 -0,61  
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