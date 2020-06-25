***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih22/06/2020Saati14:30AdresiMaslak Mah Büyükdere cad Nurol Plaza n255 Kat:15 Ic Kapı 1502 Sarıyer IstanbulGündemOlagan Genel KurulAlınan Kararlar / Görüşülen KonularYK seçimiGenel Kurul Tescil Tarihi25/06/2020AçıklamalarNurolbank 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852884BIST