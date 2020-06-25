***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
25.06.2020 15:38
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
22/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
22/06/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah Büyükdere cad Nurol Plaza n255 Kat:15 Ic Kapı 1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Olagan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
YK seçimi
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/06/2020
Açıklamalar
Nurolbank 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852884
BIST
16:02114.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -364,05
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:026,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:027,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0231
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:02388,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 388,73
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.432.759
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.431.703
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|GEREL
|5,20
|27.788.429
|% 9,47
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.743.092
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,11
|71.155.069
|% -7,84
|
|GUSGR
|4,39
|980.086.654
|% -6,60
|
|GARAN
|8,21
|846.947.152
|% 0,24
|
|HALKB
|6,32
|760.058.485
|% 3,10
|
|KRDMD
|3,04
|715.307.493
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,12
|623.709.043
|% 0,79
|
|CEMAS
|1,50
|597.667.514
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|324.160.846
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,90
|474.413.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|715.307.493
|% -3,18
|
|GUSGR
|4,39
|980.086.654
|% -6,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4868
|8,5293
|% 0,02
|
|Frank
|7,1889
|7,2322
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,36
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.538
|2,10
|
|Tam
|2.592
|2.604
|4,10
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,61
|
Seans Raporu
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-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -359 kaybederek (% -0.27 ) 132, 231
-
16:13XU100
Endeks 114, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 13, 593.00 milyon TL de
-
16:13KRDMB
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 914, 385 adet işlem
-
16:11BAYRK
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 7.89 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 547 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 114, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 13, 318.00 milyon TL de