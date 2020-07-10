***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih22/06/2020Saati14:30AdresiMaslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza N255 Kat:15 İç Kapı N1502 Sarıyer/İSTANBULGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması, 2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi 3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4. 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. 2019 yılı karının dağıtılması ve 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık kısmının Şirket Sermayesi'ne eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. 2019 yılı karının 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık kısmının eklenmesi neticesinde Şirket Sermayesi'nin 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası)'ından 360.000.000,00 TL (Üç Yüz Altmış Milyon Türk Lirası)'na çıkarılması, 10. Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7.Madde'nin tadil edilmesi, 11. Banka personeline pirm verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12. Bağımsız Denetçi'nin (Denetrim Kuruluşu'nın) 2019 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13. 2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi )Denetim Kurluşu) seçilmesi, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15. Dilek, temenniler ve4 kapanış.Genel Kurul Tescil Tarihi29/06/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfaları ile Bankamızın "www.nurolbank.com.tr" internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858762BIST