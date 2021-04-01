***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih29/03/2021Saati14:30AdresiMaslak Mh.Büyükdere cad. Nurol Plaza N255 Kat :15 İç Kapı: 1502 Sarıyer IstanbulGündemOlağan GK Gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararlar ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 29/03/2021 Tarihinde yapılan 202 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922545BIST