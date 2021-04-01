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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.04.2021 11:57



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
29/03/2021
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mh.Büyükdere cad. Nurol Plaza N255 Kat :15 İç Kapı: 1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Olağan GK Gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 29/03/2021 Tarihinde yapılan 202 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922545


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Altın Gr. 450 450 -2,01  
Cumhuriyet 2.976 3.021 -4,00  
Tam 2.963 3.040 -1,74  
Yarım 1.432 1.471 -0,85  
Çeyrek 718 735 -0,42  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 -0,03  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,07  
B. Petrol 62,94 62,94 0,20  
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