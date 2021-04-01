***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.04.2021 11:57
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
29/03/2021
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mh.Büyükdere cad. Nurol Plaza N255 Kat :15 İç Kapı: 1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Olağan GK Gündemi ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 29/03/2021 Tarihinde yapılan 202 Yılı Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922545
BIST
14:401.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,46
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:408,1600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0799
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:409,6233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:40450,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,01
|Açılış
|: 450,32
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.550.795
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.895.849
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.587.627
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.979.163
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,70
|2.898.874
|% -6,42
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.265.260.288
|% 3,14
|
|SASA
|46,52
|692.050.011
|% 3,10
|
|FROTO
|204,70
|681.859.806
|% 5,90
|
|BJKAS
|8,92
|603.341.756
|% 7,08
|
|KOZAL
|119,30
|584.294.136
|% 0,25
|
|GARAN
|6,90
|2.265.260.288
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.706.511
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|210.693.967
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.774.971
|% 2,22
|
|PETKM
|5,98
|462.263.282
|% 4,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1572
|8,1600
|% -0,97
|
|Euro
|9,6003
|9,6233
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,2256
|11,2819
|% -0,86
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% -1,04
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% -0,82
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|6,85
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-1,74
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-0,85
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,20
|