***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/02/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih28/03/2023Saati14:30AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok N 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbulGündemGenel Kurul gündemine aşağıda Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarGenel Kurul Gündemi:1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi,3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,8-) 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,9-) Şirket sermayesinin 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) artırılması neticesinde Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'ndan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması,10-) Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi,11-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,12-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi,13-) 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi,14-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,15-) Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125485BIST