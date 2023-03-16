***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.03.2023 12:14
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
28/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok N 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
Genel Kurul gündemine aşağıda Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Genel Kurul Gündemi:
1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi,
3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8-) 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9-) Şirket sermayesinin 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) artırılması neticesinde Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'ndan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması,
10-) Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi,
11-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi,
13-) 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi,
14-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
15-) Dilek, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125485
BIST