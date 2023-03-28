***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
28.03.2023 18:05
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
28/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
28/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8-) 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9-) Şirket sermayesinin 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) artırılması neticesinde Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'ndan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması, 10-) Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 11-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13-) 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi, 14-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15-) Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO:255 Kat: 15 İç Kapı N 1502 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970861 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.
Söz konusu olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128778
BIST