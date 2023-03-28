***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih28/03/2023Saati14:30AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok NO: 255 Kat: 15/1502 Sarıyer/İstanbulGündem1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2-) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4-) 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti, 7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8-) 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9-) Şirket sermayesinin 1.050.000.000-TL (Bir Milyar Elli Milyon Türk Lirası) artırılması neticesinde Şirket Sermayesi'nin 750.000.000,00-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'ndan 1.800.000.000-TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'a çıkarılması, 10-) Şirket Esas Sözleşmesi Sermaye'ye ilişkin 7. Madde'nin tadil edilmesi, 11-) Banka personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 12-) Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 13-) 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi (Denetim Kuruluşu) seçilmesi, 14-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 15-) Dilek, temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO:255 Kat: 15 İç Kapı N 1502 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00083970861 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.Söz konusu olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128778BIST