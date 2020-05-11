***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
11.05.2020 14:16
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI AS BORÇLANMA ARACI İHRAÇ LİMİT BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844079
BIST
14:1698.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 375,27
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
14:167,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
14:167,6613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
14:16386,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,42
|Açılış
|: 386,61
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.884.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.326.790
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.532.989
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|81.413.552
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|58.116.380
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,85
|10.829.700
|% -7,47
|
|RAYSG
|6,64
|2.081.651
|% -6,35
|
|IHGZT
|3,54
|5.392.954
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|546.943.727
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|439.237.359
|% -2,47
|
|MGROS
|31,24
|342.561.568
|% 5,33
|
|GARAN
|7,85
|325.878.108
|% -0,13
|
|ALKIM
|14,49
|322.769.301
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,37
|439.237.359
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,14
|186.890.338
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|546.943.727
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|141.403.909
|% 1,91
|
|ECILC
|4,86
|313.257.752
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6858
|8,7294
|% -0,89
|
|Frank
|7,2459
|7,2896
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-2,34
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.542
|-27,00
|
|Tam
|2.565
|2.608
|-27,70
|
|Yarım
|1.252
|1.275
|-13,60
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,08
|30,08
|-0,89
|