***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/07/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından kurulan NUROL BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU SPK Onaylı İhraç Limit belgesidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861647BIST