***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/09/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar10/09/2020 tarihli 56/1134 sayılı Sermaye Piyasası kurulu kararı ile onaylanan Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Limit belgesi ve ilgili Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874925BIST