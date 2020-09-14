***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.09.2020 12:52
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/09/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/09/2020 tarihli 56/1134 sayılı Sermaye Piyasası kurulu kararı ile onaylanan Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Limit belgesi ve ilgili Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874925
BIST
15:371.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:377,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:378,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0516
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9072
En Düşük
8,8309
15:37469,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,35
|Açılış
|: 469,58
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,82
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MERKO
|3,85
|73.386.080
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.319.142
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.036.157
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.282.045
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.238.217
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|164.089.098
|% -9,97
|
|FENER
|36,10
|284.547.009
|% -9,52
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|TSPOR
|5,36
|85.489.081
|% -7,75
|
|KRDMD
|3,16
|2.222.787.432
|% 2,93
|
|PETKM
|4,30
|785.420.115
|% 1,18
|
|SISE
|6,34
|645.103.217
|% 1,77
|
|IHLAS
|1,08
|439.333.967
|% 0,93
|
|ODAS
|2,65
|400.333.011
|% 0,38
|
|KRDMD
|3,16
|2.222.787.432
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,08
|439.333.967
|% 0,93
|
|PETKM
|4,30
|785.420.115
|% 1,18
|
|ODAS
|2,65
|400.333.011
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,81
|239.707.076
|% 1,12
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4888
|7,4936
|% 0,28
|
|Euro
|8,9001
|8,9066
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6067
|9,6549
|% 0,77
|
|Frank
|8,2293
|8,2789
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,27
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|9,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|10,00
|
|Tam
|3.095
|3.172
|9,52
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|4,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|