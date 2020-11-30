***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/11/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 12/10/2020 tarihli YK kararına istinaden Sermaye Kurulu başvurusu gerçekleştirilen ve 26.11.2020 tarih 74/1462 sayılı SPK kararı ile onaylanmış olan 1,200,000,000 TL Borçlanma Aracı İhraç Limit Belgesi ve ilgili Borçlanma Aracı Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890520BIST