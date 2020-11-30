***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
30.11.2020 14:01
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/11/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 12/10/2020 tarihli YK kararına istinaden Sermaye Kurulu başvurusu gerçekleştirilen ve 26.11.2020 tarih 74/1462 sayılı SPK kararı ile onaylanmış olan 1,200,000,000 TL Borçlanma Aracı İhraç Limit Belgesi ve ilgili Borçlanma Aracı Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890520
BIST
15:551.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -24,07
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:557,7797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0340
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:559,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:55441,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -8,32
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:54
|SELEC
|12,54
|186.076.219
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.807.918
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|21.996.921
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.853.742
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.385.798
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.747.921.378
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.198.974
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.413.050.573
|% 1,18
|
|THYAO
|11,59
|879.948.678
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|839.315.486
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.198.974
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.413.050.573
|% 1,18
|
|TEKTU
|2,12
|513.001.683
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.794.794
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|634.993.772
|% -2,68
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7719
|7,7791
|% -0,44
|
|Euro
|9,3103
|9,3185
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,3158
|10,3675
|% -0,40
|
|Frank
|8,5474
|8,5989
|% -0,65
|
|Riyal
|2,0633
|2,0737
|% -0,67
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-18,36
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,18
|
|B. Petrol
|47,66
|47,66
|-0,59
|