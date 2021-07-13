***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/07/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. nin 1,800,000,000 TL nominal tavan tutarında SPK tarafından 08/07/2021 tarihinde onaylanan Borçlanma Aracı İhraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950875BIST