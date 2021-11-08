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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

08.11.2021 14:04
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/11/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NUROL YATIRIM BANKASI AŞ. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU'nun İhraç Belgesi SPK tarafından 04.11.2021 tarih ve 56/1627 sayılı karar ile onaylanmıştır.  130,000,000 TL tavan limitli ihraç belgesi ektedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975636


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