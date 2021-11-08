***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2021 14:04
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08/11/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI AŞ. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU'nun İhraç Belgesi SPK tarafından 04.11.2021 tarih ve 56/1627 sayılı karar ile onaylanmıştır. 130,000,000 TL tavan limitli ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975636
BIST
13:581.599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 1.589
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1.600
En Düşük
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13:589,7178
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,6551
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568,39
En Düşük
563,84
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|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|15.524.997
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|7.903.022
|% 9,94
|
|DENGE
|1,55
|1.745.804
|% 9,93
|
|VERTU
|25,68
|83.050.156
|% 9,93
|
|KARYE
|14,44
|137.561.268
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|11.809.947
|% -9,98
|
|ORMA
|25,10
|137.635
|% -7,04
|
|BJKAS
|5,88
|101.302.351
|% -5,62
|
|FENER
|30,30
|58.873.285
|% -4,84
|
|THYAO
|17,92
|1.738.954.184
|% 1,53
|
|GARAN
|10,72
|1.304.189.766
|% 1,04
|
|PETKM
|6,82
|870.918.705
|% 2,10
|
|ASELS
|16,94
|604.925.334
|% 1,32
|
|KRDMD
|7,24
|551.890.510
|% 2,55
|
|PETKM
|6,82
|870.918.705
|% 2,10
|
|YKBNK
|3,03
|379.875.438
|% 0,66
|
|GARAN
|10,72
|1.304.189.766
|% 1,04
|
|TSKB
|1,57
|190.430.578
|% 0,00
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|THYAO
|17,92
|1.738.954.184
|% 1,53
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7140
|9,7178
|% 0,40
|
|Euro
|11,2467
|11,2543
|% 0,31
|
|Sterlin
|13,0689
|13,1344
|% 0,33
|
|Frank
|10,5766
|10,6404
|% 0,08
|
|Riyal
|2,5834
|2,5964
|% 0,42
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,82
|
|Altın Gr.
|568
|568
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.745
|3.802
|4,00
|
|Tam
|3.732
|3.826
|9,20
|
|Yarım
|1.804
|1.851
|4,45
|
|Çeyrek
|905
|925
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,04
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|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,99
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