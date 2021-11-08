***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/11/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI AŞ. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU'nun İhraç Belgesi SPK tarafından 04.11.2021 tarih ve 56/1627 sayılı karar ile onaylanmıştır. 130,000,000 TL tavan limitli ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975636BIST