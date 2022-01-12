***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2022 16:07
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin 29/11/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden , 30/12/2021 tarih ve 67/ 1920 sayılı karar ile SPK taraından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993057
BIST
17:262.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,72
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:2613,7590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0479
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:2615,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:26805,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -3,63
|Açılış
|: 805,09
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:26
|DOBUR
|118,80
|24.028.040
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.546.755
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|88.777.338
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|62.425.398
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,19
|69.081.187
|% -7,91
|
|GEDZA
|19,49
|43.059.777
|% -7,63
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|DZGYO
|2,55
|3.030.054
|% -4,14
|
|KRDMD
|12,94
|6.166.113.303
|% 2,37
|
|SISE
|15,31
|3.143.510.633
|% 3,73
|
|THYAO
|26,90
|2.573.554.672
|% 0,00
|
|EREGL
|31,74
|2.300.582.703
|% -0,06
|
|GARAN
|11,85
|1.480.007.212
|% 0,59
|
|KRDMD
|12,94
|6.166.113.303
|% 2,37
|
|YKBNK
|3,88
|1.475.808.375
|% 3,47
|
|SISE
|15,31
|3.143.510.633
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,37
|333.598.453
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.480.007.212
|% 0,59
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7474
|13,7590
|% -0,35
|
|Euro
|15,6793
|15,7097
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,7966
|18,8908
|% 0,25
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6618
|3,6801
|% -0,08
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,40
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,03
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|0,46
|
Seans Raporu
17:26
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17:41EDIP
Yüzde 4.92 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 216, 846 adet işlem
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17:39LINK
Yüzde 9.93 oranında artışla 30.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 663 adet işlem
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17:37DOCO
Yüzde 4.74 oranında artışla 1, 325.00 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 702 adet işlem
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, FROTO, SASA
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17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, KRDMD, TKFEN