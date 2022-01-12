***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin 29/11/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden , 30/12/2021 tarih ve 67/ 1920 sayılı karar ile SPK taraından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993057BIST