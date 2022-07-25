***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 07/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı istinaden, 06/07/2022 tarih ve 37/1042 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047536BIST