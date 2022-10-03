***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından 250.000.000 TL'ye kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmaksuretiyle gerçekleştirilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymete ilişkin ihraç belgesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olup ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066598BIST