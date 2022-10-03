***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 10:52
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından 250.000.000 TL'ye kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak
suretiyle gerçekleştirilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymete ilişkin ihraç belgesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olup ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066598
BIST
13:483.277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 96,87
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:4818,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0711
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5728
En Düşük
18,4910
13:4818,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0726
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:48993,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,13
|Açılış
|: 993,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:46
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.896.608
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.716.908
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.071.264
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.166.694
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.010.666
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|GMTAS
|3,69
|19.939.485
|% -7,29
|
|THYAO
|74,90
|4.056.972.284
|% 6,09
|
|SASA
|70,20
|1.698.587.320
|% 2,93
|
|TUPRS
|313,30
|1.430.940.090
|% 8,18
|
|ASELS
|30,10
|1.101.440.054
|% 2,73
|
|YKBNK
|7,31
|1.058.701.533
|% 3,39
|
|EKGYO
|3,98
|939.441.543
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,31
|1.058.701.533
|% 3,39
|
|ODAS
|6,43
|699.726.552
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,70
|970.908.131
|% 3,63
|
|ISCTR
|7,79
|593.316.592
|% 3,59
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5696
|% 0,37
|
|Euro
|18,1871
|18,2139
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7391
|20,8431
|% 0,66
|
|Frank
|18,6946
|18,8072
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9258
|4,9505
|% 0,32
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|5,03
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|18,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,24
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|