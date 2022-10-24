***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 23/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 20/10/2022 tarih ve 60/1520 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 3.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073475BIST