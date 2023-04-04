***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
04.04.2023 10:46
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.nin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131407
BIST
13:174.898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 58,66
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1719,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0467
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1721,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1001
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:171.225,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.225,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:15
|METRO
|1,87
|153.091.505
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|19.110.957
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|5.647.832
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,80
|25.967.492
|% -6,18
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|ULAS
|11,98
|3.543.436
|% -5,22
|
|TUPRS
|82,65
|1.672.757.087
|% 2,51
|
|THYAO
|123,30
|1.630.094.210
|% 2,07
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|EREGL
|35,48
|1.006.776.717
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|153.091.505
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,61
|182.555.701
|% 1,56
|
|EKGYO
|6,34
|400.582.916
|% 1,77
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,26
|527.688.830
|% 0,57
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2239
|19,2286
|% 0,24
|
|Euro
|21,0301
|21,0416
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9647
|24,0849
|% 0,85
|
|Frank
|20,9946
|21,1211
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1120
|5,1376
|% 0,20
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,19
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.342
|8.425
|24,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|0,51
|