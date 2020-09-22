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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.09.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.09.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.09.2020

Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 600,000,000 TL İhrac Tavanı SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru Formu 17082020.pdf
EK: 2 NUROL İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876121


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IDGYO 6,27 7.878.306 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 1.577.174 % 10,00  
CRFSA 19,82 8.600.394 % 9,99  
TLMAN 31,26 7.763.358 % 9,99  
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Altın Ons 1.904 1.904 -8,33  
Altın Gr. 469 469 -0,87  
Cumhuriyet 3.114 3.162 14,00  
Tam 3.102 3.179 14,41  
Yarım 1.499 1.538 6,98  
Çeyrek 752 769 3,49  
Gümüş.Ons 24,23 24,27 -0,49  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,11  
B. Petrol 41,86 41,86 0,42  
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