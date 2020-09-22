***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.09.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.09.2020Ek AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. 600,000,000 TL İhrac Tavanı SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru FormuEklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu 17082020.pdfEK: 2 NUROL İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876121BIST