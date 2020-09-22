***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2020 10:40
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.09.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.09.2020
Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 600,000,000 TL İhrac Tavanı SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru Formu 17082020.pdf
EK: 2 NUROL İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876121
BIST
12:131.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
12:137,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:138,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:13468,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:11
|IDGYO
|6,27
|7.878.306
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|8.600.394
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.763.358
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.205.340
|% -9,95
|
|SISE
|6,54
|720.502.612
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,21
|416.521.798
|% 0,94
|
|PETKM
|4,20
|268.420.517
|% 0,96
|
|TCELL
|14,89
|153.644.224
|% 1,36
|
|ISGYO
|1,76
|151.575.151
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,21
|416.521.798
|% 0,94
|
|SISE
|6,54
|720.502.612
|% -0,15
|
|ISGYO
|1,76
|151.575.151
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,74
|125.959.573
|% 0,58
|
|PETKM
|4,20
|268.420.517
|% 0,96
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6379
|7,6426
|% 0,14
|
|Euro
|8,9688
|8,9747
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7771
|9,8261
|% 0,23
|
|Frank
|8,3259
|8,3760
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% 0,28
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-8,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|14,41
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|6,98
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,86
|41,86
|0,42
|
Seans Raporu
12:11
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12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, KOZAA
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12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.40 ) 999
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12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OZRDN, SELGD, BASCM, BALAT, RODRG, UZERB, KERVN, ISBIR, GOODY
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12:22
TLMAN, BASCM, ERSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:22
BURVA, SANKO, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında