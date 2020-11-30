***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.11.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.11.2020Eklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890517BIST