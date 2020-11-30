***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.11.2020 13:54
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.11.2020
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890517
BIST
15:391.307
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -21,39
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:397,7653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:399,3050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0466
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:39440,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,92
|Açılış
|: 440,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,44
BIST En Aktif Hisseler15:39
|SELEC
|12,54
|185.985.053
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.706.606
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|21.957.388
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.708.559
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|203.971.434
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.714.746.320
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,20
|1.641.923.634
|% 1,38
|
|PETKM
|4,30
|1.380.398.748
|% 1,65
|
|THYAO
|11,62
|864.799.020
|% -2,60
|
|KRDMD
|5,02
|814.234.393
|% -2,71
|
|EKGYO
|2,20
|1.641.923.634
|% 1,38
|
|PETKM
|4,30
|1.380.398.748
|% 1,65
|
|TEKTU
|2,12
|507.406.523
|% 6,53
|
|TSKB
|2,26
|517.579.827
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|597.965.760
|% -2,34
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7582
|7,7653
|% -0,62
|
|Euro
|9,2949
|9,3050
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,3008
|10,3524
|% -0,55
|
|Frank
|8,5305
|8,5819
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0592
|2,0696
|% -0,86
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,06
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-51,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-55,34
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-26,77
|
|Çeyrek
|710
|726
|-13,39
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,53
|5,54
|-0,17
|
|B. Petrol
|47,60
|47,60
|-0,65
|
Seans Raporu
15:39
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, PETKM, BIMAS
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 28 kaybederek (% -1.69 ) 1, 179
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MPARK, BASCM, LKMNH, EUYO, BAYRK, ARTI, CRFSA, SELEC, SAFKR, TKNSA
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, CASA, HLGYO, KERVN
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15:49
PINSU, SNKRN, SELEC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında