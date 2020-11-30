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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.11.2020 13:54



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 26.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.11.2020

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ VE EKİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890517


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