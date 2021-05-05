***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.05.2021 11:02
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İHRAÇ LİMİT BELGESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.05.2021
Ek Açıklamalar
SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/708 sayılı karar ıle onaylanan Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Sermaye Benzeri İhraç Limit Belgesi ve Basvuru Formu ektedır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank Basvuru Formu 22.04.2021.pdf
EK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934587
BIST
11:271.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:278,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2710,0198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:27476,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 476,88
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:27
|TSPOR
|2,29
|74.226.256
|% 9,57
|
|MTRKS
|41,84
|85.195.565
|% 8,96
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|DITAS
|16,50
|13.533.869
|% 7,91
|
|CIMSA
|24,28
|92.570.880
|% 7,43
|
|VAKFN
|19,17
|38.916.327
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.064.391
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,04
|2.560.131
|% -7,21
|
|EREGL
|19,39
|344.040.463
|% -1,32
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,69
|264.517.278
|% 0,79
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.590.323
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|100.379.079
|% -0,48
|
|PETKM
|6,90
|308.783.573
|% 0,29
|
|GARAN
|7,24
|265.056.649
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,81
|64.629.136
|% 0,09
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3479
|8,3508
|% 0,32
|
|Euro
|10,0147
|10,0198
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,5609
|11,6189
|% 0,33
|
|Frank
|9,0772
|9,1319
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2197
|2,2308
|% 0,33
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,12
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,73
|