***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. İHRAÇ LİMİT BELGESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.05.2021Ek AçıklamalarSPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/708 sayılı karar ıle onaylanan Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Sermaye Benzeri İhraç Limit Belgesi ve Basvuru Formu ektedırEklenen DökümanlarEK: 1 Nurolbank Basvuru Formu 22.04.2021.pdfEK: 2 ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934587BIST