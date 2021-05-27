***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.05.2021 13:54
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı ihraç limit tavanı SPK Başvurusuna ilişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Söz konusu karar 17/05/2021 tarihinde sehven KAP Ozel durum açıklamaları şablonu ile yayınlanmıştır. Ihrac Bildirimleri kapsamında ve yetkili imzaların tamamlanarak noter onayı alınmış hali ile revize olarak tekrar yayınlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank YK Kararı 17 Mayıs 2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938372
BIST
15:071.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.414
15:078,4438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:0710,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:07514,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,69
|Açılış
|: 514,02
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler15:07
|YAYLA
|3,19
|24.579.960
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.611.082
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.657
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.369.499
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.730.909
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|47.816.071
|% -8,72
|
|DERHL
|6,06
|41.426.669
|% -7,90
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,33
|1.159.547.255
|% 2,15
|
|GARAN
|8,05
|691.559.040
|% -0,98
|
|CANTE
|8,11
|455.521.790
|% -2,52
|
|TUPRS
|98,25
|374.059.410
|% -0,96
|
|TRILC
|48,62
|369.171.123
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,15
|332.195.707
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|274.297.894
|% -1,05
|
|THYAO
|13,33
|1.159.547.255
|% 2,15
|
|GARAN
|8,05
|691.559.040
|% -0,98
|
|DOHOL
|2,97
|196.823.983
|% -0,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4423
|8,4438
|% -0,14
|
|Euro
|10,3130
|10,3171
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9263
|11,9861
|% 0,18
|
|Frank
|9,3495
|9,4059
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2439
|2,2552
|% -0,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,21
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.380
|3.468
|-19,82
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,59
|
|Çeyrek
|820
|839
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,02
|68,02
|-0,71
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:18TDGYO
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 405 adet işlem
-
15:17INVEO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 129.20 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 874 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 92 kaybederek (% -0.99 ) 1, 494
-
15:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:16XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 9, 120.00 milyon TL de