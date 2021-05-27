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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

27.05.2021 13:54



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı ihraç limit tavanı SPK Başvurusuna ilişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Söz konusu karar 17/05/2021 tarihinde sehven KAP Ozel durum açıklamaları şablonu ile yayınlanmıştır. Ihrac Bildirimleri kapsamında ve yetkili imzaların tamamlanarak noter onayı alınmış hali ile revize olarak tekrar yayınlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank YK Kararı 17 Mayıs 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938372


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