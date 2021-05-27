***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı ihraç limit tavanı SPK Başvurusuna ilişkin YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSöz konusu karar 17/05/2021 tarihinde sehven KAP Ozel durum açıklamaları şablonu ile yayınlanmıştır. Ihrac Bildirimleri kapsamında ve yetkili imzaların tamamlanarak noter onayı alınmış hali ile revize olarak tekrar yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurolbank YK Kararı 17 Mayıs 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938372BIST