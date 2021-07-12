***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.07.2021 15:06
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Belgesi SPK Onaylı Belge ve Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.07.2021
Ek Açıklamalar
Söz konusu karar 17/05/2021 tarihinde sehven KAP Ozel durum açıklamaları şablonu ile yayınlanmıştır. Ihrac Bildirimleri kapsamında ve yetkili imzaların tamamlanarak noter onayı alınmış hali ile revize olarak tekrar yayınlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank YK Kararı 17 Mayıs 2021.pdf
EK: 2 Başvuru Formu 21052021.pdf
EK: 3 SPK Onaylı İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950250
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0436
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00500,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,80
|Açılış
|: 500,75
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|6,50
|38.991.850
|% 9,98
|
|VBTYZ
|13,72
|46.226.755
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.436.723
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.136.904
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.112.895
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.337.419
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.825.410
|% -9,96
|
|TKURU
|196,20
|3.453.473
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.589.200
|% -9,94
|
|CASA
|126,00
|438.166
|% -9,94
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|THYAO
|13,25
|883.277.879
|% -2,36
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|EREGL
|18,19
|519.465.047
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|501.537.131
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,26
|426.547.514
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.392.217.857
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,79
|248.789.906
|% -3,24
|
|PEKGY
|1,13
|140.468.704
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,17
|719.176.587
|% -0,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6291
|8,6341
|% -0,28
|
|Euro
|10,2406
|10,2475
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% -0,52
|
|Frank
|9,3836
|9,4401
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2911
|2,3026
|% -0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,33
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|-0,57
|