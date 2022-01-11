***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2022 14:50
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ ve BAŞVURU FORMU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.01.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Nurolbank Başvuru Formu 15122021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992735
BIST
14:412.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -6,44
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
14:4113,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
14:4115,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0326
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
14:41803,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,53
|Açılış
|: 803,89
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ORCAY
|36,30
|16.549.870
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.792.253
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,00
|56.682.629
|% -6,15
|
|ERBOS
|129,30
|217.488.672
|% -4,93
|
|SRVGY
|89,80
|8.175.938
|% -4,77
|
|TSPOR
|6,75
|168.117.605
|% -3,85
|
|KRDMD
|12,45
|4.193.590.621
|% 7,79
|
|THYAO
|27,22
|3.281.230.277
|% 1,95
|
|EREGL
|30,80
|2.329.274.106
|% 0,98
|
|GARAN
|11,75
|1.100.346.560
|% 0,09
|
|SISE
|14,81
|968.755.106
|% -0,60
|
|KRDMD
|12,45
|4.193.590.621
|% 7,79
|
|YKBNK
|3,70
|742.836.514
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|402.192.406
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,13
|478.125.133
|% 1,29
|
|THYAO
|27,22
|3.281.230.277
|% 1,95
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8103
|13,8264
|% 0,04
|
|Euro
|15,6689
|15,6959
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7467
|18,8407
|% 0,19
|
|Frank
|14,8728
|14,9624
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6745
|3,6929
|% 0,11
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,77
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,24
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|27,00
|
|Tam
|5.313
|5.447
|27,95
|
|Yarım
|2.568
|2.635
|13,52
|
|Çeyrek
|1.288
|1.317
|6,76
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,04
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,19
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU100
Endeks 2, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 24, 469.00 milyon TL de
-
14:54YAPRK
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 023, 952 adet işlem
-
14:53SRVGY
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 89.80 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 680 adet işlem
-
14:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, DOHOL
-
14:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 64 kaybederek (% -0.47 ) 1, 828