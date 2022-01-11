***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ ve BAŞVURU FORMUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2021İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.12.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.01.2022Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdfEK: 2 Nurolbank Başvuru Formu 15122021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992735BIST