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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.01.2022 14:50
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRAÇ TAVANINA İLİŞKİN SPK ONAYLI İHRAÇ BELGESİ ve BAŞVURU FORMU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 29.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.12.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.12.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.01.2022

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Nurolbank Başvuru Formu 15122021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992735


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Tam 5.313 5.447 27,95  
Yarım 2.568 2.635 13,52  
Çeyrek 1.288 1.317 6,76  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 0,10  
Gümüş Gr. 10,02 10,04 0,04  
B. Petrol 82,06 82,06 1,19  
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