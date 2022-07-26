***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.07.2022 10:17
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023
Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 07/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı istinaden, 06/07/2022 tarih ve 37/1042 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belge ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047670
BIST
10:302.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,59
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.557
10:3017,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0973
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8717
En Düşük
17,7680
10:3018,2881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
10:30991,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,59
|Açılış
|: 991,66
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,19
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:30
|NTGAZ
|9,84
|26.293.897
|% 9,94
|
|KLRHO
|19,40
|50.020.532
|% 8,38
|
|BIZIM
|20,50
|21.524.389
|% 7,95
|
|INTEM
|78,50
|21.375.178
|% 7,31
|
|MIPAZ
|7,75
|13.670.320
|% 6,46
|
|UFUK
|85,75
|682.632
|% -4,14
|
|KZBGY
|83,00
|7.711.326
|% -3,49
|
|EDATA
|15,08
|9.890.745
|% -2,71
|
|IDEAS
|20,20
|2.913.472
|% -2,70
|
|RTALB
|9,94
|23.385.720
|% -2,64
|
|THYAO
|49,90
|923.303.545
|% 0,73
|
|EKGYO
|3,25
|519.015.011
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,78
|397.010.401
|% -0,62
|
|TUPRS
|259,00
|223.830.713
|% 2,37
|
|SAHOL
|19,95
|207.267.504
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,25
|519.015.011
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,50
|184.328.093
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,78
|397.010.401
|% -0,62
|
|TSKB
|2,43
|128.473.390
|% 0,00
|
|ODAS
|3,75
|131.134.327
|% -1,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8602
|17,8694
|% 0,55
|
|Euro
|18,2695
|18,2881
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,4624
|21,5700
|% 0,50
|
|Frank
|18,4483
|18,5595
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7393
|4,7631
|% 0,47
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|6,84
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,70
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.671
|6.736
|20,00
|
|Yarım
|3.251
|3.293
|10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,57
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 04 artarak (% 0.26 ) 2, 731
-
10:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, SKBNK
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 6, 166.00 milyon TL de
-
10:45MIPAZ
Yüzde 6.73 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 846, 816 adet işlem