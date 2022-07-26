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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.07.2022 10:17
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023

Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 07/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı istinaden, 06/07/2022 tarih ve 37/1042 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belge ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047670


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