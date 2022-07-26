***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023Ek AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 07/06/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı istinaden, 06/07/2022 tarih ve 37/1042 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 2.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belge ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047670BIST