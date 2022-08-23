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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.08.2022 14:40
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Başvurusuna İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
3.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halk arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank 23.08.2022 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057762


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