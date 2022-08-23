***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.08.2022 14:40
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Başvurusuna İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
3.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halk arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurolbank 23.08.2022 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057762
BIST
15:393.113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 50,60
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
15:3918,1341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0689
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
15:3918,0143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
15:391.010,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.010,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BFREN
|1.306,80
|14.627.862
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.599.057
|% 9,98
|
|HKTM
|16,10
|3.193.757
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|ULUSE
|146,40
|19.789.931
|% -5,18
|
|THYAO
|67,35
|3.647.383.513
|% -0,59
|
|YKBNK
|6,11
|3.532.445.111
|% 5,53
|
|AKBNK
|11,31
|3.422.333.659
|% 5,11
|
|ASELS
|26,14
|2.475.995.606
|% 1,32
|
|SISE
|25,60
|2.408.418.634
|% 0,87
|
|YKBNK
|6,11
|3.532.445.111
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,95
|2.053.500.817
|% 1,80
|
|AKBNK
|11,31
|3.422.333.659
|% 5,11
|
|ALBRK
|2,23
|493.167.617
|% 6,70
|
|ISCTR
|8,17
|1.723.149.838
|% 9,52
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1251
|18,1330
|% 0,38
|
|Euro
|18,0017
|18,0127
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2392
|21,3457
|% 0,32
|
|Frank
|18,6287
|18,7409
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8107
|4,8349
|% 0,41
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-4,99
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-28,00
|
|Yarım
|3.310
|3.351
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|0,71
|
Seans Raporu
15:37
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-
15:52GARAN
Yüzde 8.38 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 085, 669 adet işlem
-
15:51FLAP
Yüzde 9.19 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 753, 409 adet işlem
-
15:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 78 artarak (% 1.77 ) 3, 379
-
15:50XU100
Endeks 3, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 47, 671.00 milyon TL de
-
15:50ULUFA
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 724, 749 adet işlem