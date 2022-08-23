***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Borçlanma Aracı İhraç Başvurusuna İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar3.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halk arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle ihraç edilmesine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Nurolbank 23.08.2022 YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057762BIST