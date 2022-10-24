***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023Ek AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 23/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 20/10/2022 tarih ve 60/1520 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 3.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073477BIST