***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.10.2022 10:38
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023
Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 23/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 20/10/2022 tarih ve 60/1520 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 3.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073477
BIST
11:073.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 39,62
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
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3.996
En Düşük
3.946
11:0718,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
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18,6336
En Düşük
18,5049
11:0718,2878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0427
|Açılış
|: 18,4000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,4256
En Düşük
18,2651
11:07986,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,83
|Açılış
|: 986,64
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler11:05
|FENER
|62,15
|184.801.052
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|39.538.929
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.812.003
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|52.261.462
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|196.853.775
|% -10,00
|
|BTCIM
|43,16
|16.241.025
|% -9,14
|
|SMRTG
|69,00
|210.743.134
|% -9,09
|
|ORGE
|21,92
|84.307.946
|% -8,82
|
|THYAO
|98,10
|2.130.658.830
|% 0,15
|
|EREGL
|31,36
|1.809.079.935
|% 6,16
|
|KRDMD
|12,94
|1.275.255.345
|% 5,03
|
|SASA
|95,95
|1.004.858.147
|% 3,01
|
|EKGYO
|4,68
|977.703.323
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,68
|977.703.323
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,94
|1.275.255.345
|% 5,03
|
|ODAS
|7,71
|555.226.958
|% -2,77
|
|SKBNK
|2,00
|138.019.393
|% 2,04
|
|TSKB
|2,90
|190.339.200
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6032
|18,6098
|% 0,15
|
|Euro
|18,2916
|18,3017
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0134
|21,1188
|% 0,35
|
|Frank
|18,5348
|18,6465
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.687
|6.793
|84,00
|
|Yarım
|3.258
|3.321
|41,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,29
|90,29
|-1,05
|
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11:19KTSKR
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Yüzde 5.70 oranında artışla 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 754 adet işlem