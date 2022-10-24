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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.10.2022 10:38
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.10.2023

Ek Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 23/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 20/10/2022 tarih ve 60/1520 sayılı karar ile SPK tarafından onaylanan 3.000.000.000 TL tavan tutarlı borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073477


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Tam 6.687 6.793 84,00  
Yarım 3.258 3.321 41,00  
Çeyrek 1.634 1.661 20,00  
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Gümüş Gr. 11,47 11,49 -0,13  
B. Petrol 90,29 90,29 -1,05  
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