***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2022 15:38
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin kira sertifikası ihracında Fon Kullanıcısı olarak yer alması hknd.YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraçcı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer almasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Kurul başvurusu gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088424
BIST
15:545.376
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 162,02
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
15:5418,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:5419,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0306
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:541.076,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.076,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler15:54
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.870.173
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.073.894.687
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.693.024
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|800.699.398
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.003.660
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.996.362
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,80
|10.528.040.589
|% 8,94
|
|PETKM
|19,87
|7.448.439.849
|% 3,60
|
|THYAO
|143,50
|5.118.788.836
|% 3,02
|
|ISCTR
|13,61
|5.037.423.388
|% 9,49
|
|AKBNK
|20,50
|4.703.016.759
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,80
|10.528.040.589
|% 8,94
|
|EKGYO
|8,35
|3.387.798.569
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,61
|5.037.423.388
|% 9,49
|
|PETKM
|19,87
|7.448.439.849
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,82
|1.202.433.586
|% 9,46
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6493
|18,6529
|% 0,00
|
|Euro
|19,7811
|19,7960
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6500
|22,7636
|% 0,16
|
|Frank
|19,9310
|20,0510
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,05
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,45
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.255
|7.302
|44,00
|
|Yarım
|3.513
|3.570
|22,00
|
|Çeyrek
|1.762
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|0,65
|
Seans Raporu
15:54
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16:09KRSTL
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