Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.12.2022 15:38
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin kira sertifikası ihracında Fon Kullanıcısı olarak yer alması hknd.YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraçcı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde "Fon Kullanıcısı" olarak yer almasına karar verilmiştir. Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Kurul başvurusu gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088424


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:545.376
Değişim :  3,11% |  162,02
Açılış :  5.271  
Önceki Kapanış :  5.214  
En Yüksek
5.383 En Düşük
5.268
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 5,00 2.378.095 % 287,60  
SKBNK 3,52 1.091.870.173 % 10,00  
OTTO 80,30 1.556.702 % 10,00  
DOHOL 10,02 2.073.894.687 % 9,99  
PLTUR 13,32 2.693.024 % 9,99  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 18,6493 18,6529 % 0,00  
Euro 19,7811 19,7960 % 0,15  
Sterlin 22,6500 22,7636 % 0,16  
Frank 19,9310 20,0510 % 0,19  
Riyal 4,9421 4,9669 % -0,05  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,45  
Altın Gr. 1.076 1.076 1,03  
Cumhuriyet 7.217 7.326 1,00  
Tam 7.255 7.302 44,00  
Yarım 3.513 3.570 22,00  
Çeyrek 1.762 1.784 10,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,03  
Gümüş Gr. 13,89 13,90 -0,02  
B. Petrol 79,69 79,69 0,65  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru