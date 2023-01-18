***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 6.000.000.000.-(Altı Milyar)'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103011BIST