***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2023 16:19
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 6.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 6.000.000.000.-(Altı Milyar)'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103011
BIST
16:405.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 78,78
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:4018,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0307
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:4020,4194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1586
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:401.159,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,45
|Açılış
|: 1.159,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.162,97
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:38
|OTKAR
|1.046,10
|285.471.872
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.370.882
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.894.015
|% 9,99
|
|ASUZU
|188,50
|246.285.501
|% 9,98
|
|FLAP
|14,54
|28.457.379
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,10
|11.267.902.014
|% 1,15
|
|ASELS
|63,70
|7.564.729.953
|% 8,15
|
|EREGL
|41,00
|7.193.839.427
|% 0,24
|
|KOZAL
|574,40
|4.862.841.243
|% 3,27
|
|TUPRS
|586,30
|4.045.685.935
|% 2,93
|
|EKGYO
|8,52
|3.062.460.617
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,84
|2.490.033.368
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,88
|618.208.335
|% 2,13
|
|PETKM
|18,45
|3.733.273.240
|% 0,16
|
|KRDMD
|19,42
|3.500.597.066
|% -0,92
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7921
|18,7968
|% 0,16
|
|Euro
|20,4165
|20,4258
|% 0,81
|
|Sterlin
|23,2221
|23,3385
|% 1,04
|
|Frank
|20,4949
|20,6183
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|13,45
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|7,13
|
|Cumhuriyet
|7.827
|7.945
|20,00
|
|Tam
|7.863
|7.920
|36,00
|
|Yarım
|3.831
|3.875
|17,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.938
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|0,15
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|1,12
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 37 artarak (% 1.50 ) 5, 911
-
16:53XU100
Endeks 5, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 100, 025.00 milyon TL de
-
16:52KOZAA
Yüzde 6.17 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 069, 727 adet işlem
-
16:51MARTI
Yüzde 8.60 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 285, 042 adet işlem
-
16:50KZBGY
Yüzde 6.48 oranında artışla 29.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 786, 864 adet işlem