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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.04.2023 16:04
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.02.2023 tarihli 6.000.000.000 TL lik limit başvurumuz SPK tarafından 30.03.2023 tarihinde 1.500.000.000 TK tavan tutarı ile onaylanmasına karar verilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK onayı ile Başvuru Formu Ve Onaylı İhraç Belgesi eklenmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.03.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 03.04.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII.128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesinin Bankamız Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye dayanarak, 6.000.000.000.-(Altı Milyar)'TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) satış suretiyle ihraç edilmesine, SPK'ya borçlanma aracı ihraç belgesi onayı başvurusunda bulunulmasına, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş. ve sair ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek_1_ihracbelgesiveeki.pdf
EK: 2 EK 1 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131132


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Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.299 8.402 84,00  
Yarım 4.069 4.111 41,00  
Çeyrek 2.034 2.056 21,00  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,06  
Gümüş Gr. 14,78 14,80 -0,07  
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