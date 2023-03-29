***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2023Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)1500000001 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)0,2Net (TL)0,18Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi28/03/2023AçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 28.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2022 yılsonu itibarıyla dağıtılabilir net dönem karı olan 1.366.001.676,36-TL içerisinden 150.000.000-TL'nin ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129094BIST