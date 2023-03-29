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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

29.03.2023 14:13
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
28/03/2023
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
150000000
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
0,2
Net (TL)
0,18
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
28/03/2023
Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin 28.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2022 yılsonu itibarıyla dağıtılabilir net dönem karı olan 1.366.001.676,36-TL içerisinden 150.000.000-TL'nin ortakların hissedarlık oranına göre nakdi kar payı olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129094


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