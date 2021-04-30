***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.04.2021 14:42
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ,nin Kredi Derecelendirme Raporu ekteki şekilde güncellenmştir.
Ulusal Uzun Dönem Notu (AA) trk ve Ulusal Kısa Dönem Notu (A-1) Trk olarak teyit edilmiştir.. Uluslararası Uzun Dönem Notu BB+ şeklide revize olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933311
BIST
15:571.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:578,2751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5710,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:57469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FORMT
|1,32
|14.271.179
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.537.346
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.318.800
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.929.089
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.856.630
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,20
|1.016.576.871
|% 5,35
|
|EREGL
|19,11
|763.564.737
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|635.155.152
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.646.609
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.401.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,75
|658.866.643
|% 0,75
|
|GARAN
|7,22
|540.566.641
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,21
|469.890.554
|% 1,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2704
|8,2751
|% 0,88
|
|Euro
|10,0020
|10,0087
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4302
|11,4875
|% 0,28
|
|Frank
|9,0331
|9,0875
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1955
|2,2066
|% 0,72
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,85
|66,85
|-1,20
|