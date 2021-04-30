***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. ,nin Kredi Derecelendirme Raporu ekteki şekilde güncellenmştir.Ulusal Uzun Dönem Notu (AA) trk ve Ulusal Kısa Dönem Notu (A-1) Trk olarak teyit edilmiştir.. Uluslararası Uzun Dönem Notu BB+ şeklide revize olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933311BIST