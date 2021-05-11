***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 22 NİSAN 2021 JCR DERECELENDİRME RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936176BIST