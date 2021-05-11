***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2021 15:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 22 NİSAN 2021 JCR DERECELENDİRME RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936176
BIST
16:471.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
16:478,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
16:4710,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0876
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
16:47487,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,14
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler16:47
|CEMAS
|1,32
|159.806.749
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,76
|33.528.911
|% 9,90
|
|CANTE
|5,59
|147.596.124
|% 9,82
|
|SARKY
|17,03
|121.202.149
|% 7,92
|
|INVEO
|142,00
|215.032.424
|% 7,58
|
|JANTS
|69,25
|272.984.933
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.265.925
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,03
|22.248.679
|% -9,78
|
|AYEN
|5,44
|78.810.487
|% -9,33
|
|VAKKO
|10,79
|13.313.884
|% -6,98
|
|KRDMD
|8,80
|1.152.400.900
|% 1,03
|
|KOZAL
|127,60
|1.092.074.298
|% -0,70
|
|PETKM
|6,69
|964.288.085
|% 1,21
|
|THYAO
|13,34
|855.996.951
|% -0,22
|
|GARAN
|7,67
|809.118.827
|% -2,04
|
|EKGYO
|1,87
|279.144.331
|% -2,60
|
|PETKM
|6,69
|964.288.085
|% 1,21
|
|KRDMD
|8,80
|1.152.400.900
|% 1,03
|
|CEMAS
|1,32
|159.806.749
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,12
|225.578.461
|% -1,40
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2954
|8,2988
|% 0,32
|
|Euro
|10,1169
|10,1260
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,7165
|11,7753
|% 0,59
|
|Frank
|9,1776
|9,2329
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 0,44
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-9,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,65
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02ADESE
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 247, 875 adet işlem
-
17:01KRTEK
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 066, 649 adet işlem
-
17:00KRTEK
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 058, 413 adet işlem
-
16:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 12 altında . İşlem hacmi 14, 611.00 milyon TL de
-
16:56VAKKO
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 175, 335 adet işlem