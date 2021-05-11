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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.05.2021 15:32



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 22 NİSAN 2021 JCR DERECELENDİRME RAPORU 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936176


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,32 159.806.749 % 10,00  
ISGSY 17,76 33.528.911 % 9,90  
CANTE 5,59 147.596.124 % 9,82  
SARKY 17,03 121.202.149 % 7,92  
INVEO 142,00 215.032.424 % 7,58  
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Dolar 8,2954 8,2988 % 0,32  
Euro 10,1169 10,1260 % 0,87  
Sterlin 11,7165 11,7753 % 0,59  
Frank 9,1776 9,2329 % 0,37  
Riyal 2,2097 2,2208 % 0,44  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.827 -9,57  
Altın Gr. 488 488 -0,90  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,32 27,35 0,02  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,01  
B. Petrol 67,67 67,67 -0,65  
Seans Raporu 16:47
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