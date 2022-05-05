***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.05.2022 14:11
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından , 29 Nisan 2022 tarihinde Nurol Yatırım Bankası A.Ş. değerlendirilmiştir.
Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Rapor ektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026572
BIST
14:082.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 53,59
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.485
En Düşük
2.460
14:0814,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1355
|Açılış
|: 14,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:0815,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0929
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:08906,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,03
|Açılış
|: 906,61
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
907,72
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IMASM
|18,15
|5.981.714
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.532.636
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.938.113
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.398.024
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,24
|119.943.078
|% -7,26
|
|DITAS
|26,64
|26.274.841
|% -7,18
|
|AKGRT
|3,17
|44.753.784
|% -5,93
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,52
|1.629.865.149
|% 3,05
|
|SISE
|18,44
|1.190.233.011
|% 1,77
|
|TUPRS
|248,80
|846.157.826
|% 6,23
|
|KRDMD
|15,67
|755.980.573
|% 3,36
|
|EREGL
|34,00
|738.806.494
|% 1,31
|
|ODAS
|2,67
|649.368.783
|% 8,98
|
|YKBNK
|4,96
|586.996.742
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,76
|291.186.748
|% 3,76
|
|DOHOL
|3,55
|318.387.871
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,01
|655.516.927
|% 1,01
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8605
|14,8683
|% 0,92
|
|Euro
|15,7406
|15,7526
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5123
|18,6051
|% -0,19
|
|Frank
|15,1397
|15,2309
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,95
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|16,33
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,44
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-18,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-19,49
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-9,42
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-4,72
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,41
|
Seans Raporu
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