***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından , 29 Nisan 2022 tarihinde Nurol Yatırım Bankası A.Ş. değerlendirilmiştir.Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Rapor ektedir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026572BIST