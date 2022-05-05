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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

05.05.2022 14:11
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından , 29 Nisan  2022 tarihinde Nurol Yatırım Bankası A.Ş. değerlendirilmiştir. 
Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Rapor ektedir. 
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm) 
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) 
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / Stabil Görünüm) 
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm) 
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : J3 / (Stabil Görünüm) 
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : AA (tr) Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : J1+ (tr)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026572


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