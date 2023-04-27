***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiş olup Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA (tr)" olarak teyit edilmiş, tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu: AA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141793BIST