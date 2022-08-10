***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 17:09
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Sn. Av. Pınar Çetinel, Yönetim Kurulu Kararı ile, Hukuk ve Mevzuat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, mevzuat gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanması ile görevine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054233
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0325
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1729
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.031,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8527
|17,8735
|% -0,14
|
|Euro
|18,4039
|18,4607
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,8421
|21,9516
|% 1,27
|
|Frank
|18,9180
|19,0320
|% 1,11
|
|Riyal
|4,7387
|4,7625
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.907
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.365
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|97,55
|97,55
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046