***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Sn. Av. Pınar Çetinel, Yönetim Kurulu Kararı ile, Hukuk ve Mevzuat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, mevzuat gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdindeki izin süreçlerinin tamamlanması ile görevine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054233BIST