***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 05/10/2022 tarihli toplantısında alınan 2657 sayılı karar ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı yapıda varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapmak üzere "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonu kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili tüm otoritelere başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067373BIST