***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 15:00
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05/10/2022 tarihli toplantısında alınan 2657 sayılı karar ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı yapıda varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapmak üzere "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonu kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili tüm otoritelere başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067373
BIST
18:053.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,75
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
18:0518,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,1409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0468
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
18:051.016,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5645
|18,5775
|% -0,03
|
|Euro
|18,1164
|18,1395
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,5687
|20,6718
|% -0,47
|
|Frank
|18,6384
|18,7507
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-12,26
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.823
|6.893
|-38,00
|
|Yarım
|3.325
|3.370
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,10
|-0,25
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|3,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CRFSA
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