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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.10.2022 15:00
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 05/10/2022 tarihli toplantısında alınan 2657 sayılı karar ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı yapıda varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapmak üzere "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu" unvanlı bir varlık finansmanı fonu kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili tüm otoritelere başvurulması ve gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067373


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Gümüş Gr. 12,08 12,10 -0,25  
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