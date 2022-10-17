***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 17:49
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından üç tertip hâlinde toplam 189.000.000 TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPNURO42318 ISIN kodlu 88.000.000 TL nominal, TRPNUROE2310 ISIN kodlu 77.000.000 TL nominal ve TRPNUROA2314 ISIN kodlu 24.000.000 TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (17.10.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072538
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2500
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3146
En Düşük
18,0503
17:59988,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,74
|Açılış
|: 988,90
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5719
|18,5786
|% 0,06
|
|Euro
|18,2835
|18,3146
|% 1,38
|
|Sterlin
|21,0890
|21,1948
|% 1,91
|
|Frank
|18,5694
|18,6812
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|8,21
|
|Altın Gr.
|989
|989
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.663
|6.738
|-52,00
|
|Yarım
|3.247
|3.294
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.647
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,25
|
|B. Petrol
|92,11
|92,11
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410