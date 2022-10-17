***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından üç tertip hâlinde toplam 189.000.000 TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPNURO42318 ISIN kodlu 88.000.000 TL nominal, TRPNUROE2310 ISIN kodlu 77.000.000 TL nominal ve TRPNUROA2314 ISIN kodlu 24.000.000 TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (17.10.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072538BIST