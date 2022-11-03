***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun içtüzük değişikliğine ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmış olup onaylı tadil metni ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076529BIST