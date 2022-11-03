***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 15:29
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun içtüzük değişikliğine ilişkin tadil metni SPK tarafından onaylanmış olup onaylı tadil metni ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076529
BIST
17:214.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,83
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:2118,6164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:2118,2237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0610
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:21972,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,45
|Açılış
|: 972,01
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KAREL
|23,32
|137.804.509
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.865.309
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.888.846
|% 9,98
|
|ZOREN
|5,41
|235.202.431
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|117.865.956
|% -9,61
|
|CMBTN
|396,90
|59.705.844
|% -8,06
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,80
|9.234.590.071
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,00
|4.869.941.195
|% 2,53
|
|ASELS
|34,64
|4.227.296.625
|% -3,46
|
|SASA
|138,00
|3.725.366.709
|% 9,18
|
|PETKM
|14,00
|2.429.299.457
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,54
|1.574.579.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|2.138.331.197
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,76
|2.143.819.541
|% -2,34
|
|ODAS
|8,70
|1.572.539.551
|% 2,84
|
|TSKB
|3,06
|558.799.995
|% -1,92
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6183
|% 0,00
|
|Euro
|18,1967
|18,2213
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,7673
|20,8715
|% -1,83
|
|Frank
|18,3209
|18,4313
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% -0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-11,60
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,45
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-115,00
|
|Tam
|6.539
|6.597
|-80,00
|
|Yarım
|3.186
|3.225
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-1,56
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 75 artarak (% 0.72 ) 3, 608
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZOREN, KAREL, ULUSE, KERVN, DOKTA, ADEL, HKTM, MIATK, TMPOL
-
17:33
ISBIR, ATSYH, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
EDIP, CUSAN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33ARASE
Yüzde 5.61 oranında artışla 184.60 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 155 adet işlem