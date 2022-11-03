***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nun kurulmasına ilişkin başvurumuz SPK tarafından olumlu karşılanmış olup Kurulca onaylı içtüzük ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076530BIST