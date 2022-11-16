***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından dört tertip hâlinde toplam 61.000.000 TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.TRPNURO22310 ISIN kodlu 18.000.000 TL nominal, TRPNURO52317 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal, TRPNURO82314 ISIN kodlu 14.000.000 TL nominal ve TRPNUROK2312 ISIN kodlu 9.000.000 TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (16.11.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080379BIST