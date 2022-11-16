***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 16:27
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından dört tertip hâlinde toplam 61.000.000 TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPNURO22310 ISIN kodlu 18.000.000 TL nominal, TRPNURO52317 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal, TRPNURO82314 ISIN kodlu 14.000.000 TL nominal ve TRPNUROK2312 ISIN kodlu 9.000.000 TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (16.11.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080379
BIST
17:494.689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 32,05
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4918,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4919,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0907
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:491.063,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.063,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ALBRK
|3,08
|224.630.127
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|382.129.373
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|MANAS
|55,60
|177.068.808
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.854.002
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.348.546
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.931.160
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.500.134
|% -9,95
|
|THYAO
|105,80
|9.510.642.607
|% -2,94
|
|YKBNK
|11,29
|8.180.785.741
|% 4,63
|
|ISCTR
|10,21
|6.799.123.505
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,04
|6.507.339.870
|% 5,25
|
|EREGL
|37,32
|5.623.326.814
|% -0,74
|
|YKBNK
|11,29
|8.180.785.741
|% 4,63
|
|ISCTR
|10,21
|6.799.123.505
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,40
|1.437.479.506
|% 2,56
|
|EKGYO
|5,60
|3.124.875.188
|% 0,72
|
|TSKB
|3,41
|1.749.613.238
|% 4,60
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6137
|% 0,07
|
|Euro
|19,3072
|19,3621
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,07
|
|Frank
|19,6800
|19,7985
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,04
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:49
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO