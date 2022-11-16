Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2022 16:27
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu tarafından dört tertip hâlinde toplam 61.000.000 TL nominal değerde varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiştir.
TRPNURO22310 ISIN kodlu 18.000.000 TL nominal, TRPNURO52317 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal, TRPNURO82314 ISIN kodlu 14.000.000 TL nominal ve TRPNUROK2312 ISIN kodlu 9.000.000 TL nominal kıymetin nitelikli yatırımcılara dağıtımı bugün (16.11.2022) itibarıyla tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080379


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:494.689
Değişim :  0,69% |  32,05
Açılış :  4.702  
Önceki Kapanış :  4.657  
En Yüksek
4.784 En Düşük
4.651
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALBRK 3,08 224.630.127 % 10,00  
CONSE 11,44 382.129.373 % 10,00  
BURVA 44,44 33.901.447 % 10,00  
MANAS 55,60 177.068.808 % 9,99  
FONET 16,18 152.854.002 % 9,99  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Dolar 18,6077 18,6137 % 0,07  
Euro 19,3072 19,3621 % 0,47  
Sterlin 22,0141 22,1245 % 0,07  
Frank 19,6800 19,7985 % 0,27  
Riyal 4,9365 4,9613 % 0,04  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -4,09  
Altın Gr. 1.062 1.062 -1,78  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.045 7.163 -32,00  
Yarım 3.421 3.502 -15,00  
Çeyrek 1.710 1.750 -8,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,49 -0,11  
Gümüş Gr. 12,91 12,93 0,01  
B. Petrol 92,31 92,31 -1,55  
Seans Raporu 17:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru