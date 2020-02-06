***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.02.2020 09:20
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS. Finansman Bonosu İhracı TRFNURL42026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Kurucu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,1644
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL42026
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,97881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817294
BIST