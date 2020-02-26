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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.02.2020 16:17
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL62032 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Nurolbank
Kurucu Nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 70.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8192
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL62032
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,97258





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821735


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 72,90 14.500.100 % 20,00  
BRSAN 13,10 129.489.780 % 19,96  
OYAYO 2,94 15.084.498 % 14,84  
BALAT 2,48 658.207 % 9,73  
EKIZ 1,13 64.456 % 9,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9315 7,9713 % -0,37  
Frank 6,2745 6,3123 % 0,10  
Riyal 1,6352 1,6434 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.632 1.632 2,08  
Altın Gr. 324 324 0,59  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,02  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,00  
B. Petrol 54,12 54,12 -0,14  
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