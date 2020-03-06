***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş.TRFNURL62040 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8967Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL62040Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 05.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824858BIST