***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL72015 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.07.2020Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,9764Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL72015Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,9711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838357BIST