***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.04.2020 18:20
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL82030 ISIN NOLU FİNANSMAN BONOSU IHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 111
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,1323
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL82030
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,96963
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2020
Kayıt Tarihi 18.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841889
BIST