***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL82030 ISIN NOLU FİNANSMAN BONOSU IHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2020Vade (Gün Sayısı) 111Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,1323Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL82030Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96963Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2020Kayıt Tarihi 18.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841889BIST