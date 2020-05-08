***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROLBANK Finansman Bonosu İhracı TRFNURL92013Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2020Vade (Gün Sayısı) 117Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2055Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,34ISIN Kodu TRFNURL92013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000İhraç Fiyatı 0,96894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843617BIST