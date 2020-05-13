***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL92021 Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.09.2020Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,3151Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,34Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL92021Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,96791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844694BIST