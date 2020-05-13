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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.05.2020 13:45
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL92021 Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,3151
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,34
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL92021
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,96791





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844694


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 3,19 44.392 % 10,00  
DENGE 1,87 1.258.832 % 10,00  
IZTAR 8,36 975.854 % 10,00  
IDEAS 4,29 812.753 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 566.186 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5685 8,6115 % 0,19  
Frank 7,1823 7,2256 % -0,10  
Riyal 1,8526 1,8619 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 4,25  
Altın Gr. 383 383 0,14  
Cumhuriyet 2.469 2.511 0,10  
Tam 2.542 2.576 0,00  
Yarım 1.240 1.259 0,00  
Çeyrek 620 630 0,00  
Gümüş.Ons 15,54 15,58 0,12  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 0,07  
Seans Raporu
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