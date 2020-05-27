***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL52116 ISIN NOLU FINANSMAN BONOSU IHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.05.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,9754Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,0000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,0011Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL52116Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,91764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846930BIST