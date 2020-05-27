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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.05.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL52116 ISIN NOLU FINANSMAN BONOSU IHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,9754
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,0011
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL52116
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,91764





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846930


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 2,64 914.120 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.511.390 % 10,00  
IHGZT 3,85 16.178.332 % 10,00  
THYAO 12,33 1.674.302.273 % 9,99  
DOCO 378,80 220.792.021 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2545 8,2958 % 0,12  
Frank 6,9610 7,0029 % 0,70  
Riyal 1,7984 1,8074 % 1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 -11,03  
Altın Gr. 370 370 1,77  
Cumhuriyet 2.404 2.433 2,70  
Tam 2.474 2.497 3,00  
Yarım 1.207 1.220 1,30  
Çeyrek 604 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,02 17,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,03  
B. Petrol 34,81 34,81 -1,36  
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