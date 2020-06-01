***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.06.2020 09:56
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş.TRSNURL62217 ISIN Nolu Tahvil Ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 730
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,99
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNURL62217
Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,84746
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847943
BIST