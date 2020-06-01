***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş.TRSNURL62217 ISIN Nolu Tahvil IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 01.06.2022Vade (Gün Sayısı) 730Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,99Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 8,63Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL62217Satışa Başlanma Tarihi 28.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,84746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847943BIST