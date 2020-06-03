***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFNURL92039 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,5171Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 8,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL92039Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848848BIST