***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROLBANK Tahvil İhracı TRSNURL62225Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.06.2022Vade (Gün Sayısı) 732Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,61Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,56Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL62225Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,8471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852891BIST